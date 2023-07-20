Враг снова атаковал Одессу и Николаев ракетами и дронами: тревога была во многих областях

Российские оккупанты в ночь на 20 июля снова пытались атаковать Одессу. Враг запустил ракеты и дроны-камикадзе.

Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.

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Кроме того, людям напоминают, что стоит доверять только информацию из официальных источников. В частности, об угрозе с неба сообщают Воздушные силы.

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