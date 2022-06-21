Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся, – ОК "Юг"

Российские оккупанты беспощадно бьют по южным областям нашего государства. Вероятно, из-за того, что захватчики напугались успешного контрнаступления на этих направлениях Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 каналу сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что действия украинских военных на Херсонском направлении сейчас достаточно успешны.

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Оккупантам тяжело на Юге

"Российским оккупантам очень тяжело. Враг соорудил мощную оборону в Херсонской области, но мы продвигаемся", – заявила Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты уже потратили значительные силы на обустройство 2 и 3 рубежей обороны на временно оккупированных территориях области. В то же время, захватчикам также приходится пользоваться запасными, поскольку даже из них украинские защитники вытесняют врага.

Психологическое давление россиян

Как пояснила Гуменюк, враг артиллерией и ракетами обстреливает территории, только что освободившие ВСУ или те, которые не были под оккупацией. Так захватчики пытаются психологически давить на украинцев.

Они хотят доказать, что никуда не убежали, а имеют длинные руки, и могут достать тех, кто еще не видел их своими глазами,

– отметила руководитель пресс-центра.

Сохраняйте спокойствие и ждите официальных данных

Она подчеркнула, что именно поэтому сейчас не объявляют, какие населенные пункты удалось уже уволить нашим военным. В то же время подчеркнула, что ВСУ продвигаются, и люди на освобожденных территориях искренне благодарны нашим военным.

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"Когда мы закрепимся на этих рубежах, то обязательно об этом сообщим. Однако пока идет военная операция призываю абсолютно всех сохранять спокойствие и ждать официальных сообщений, поскольку только военные знают, где они, куда продвигаются и какие успехи имеют", - подытожила. Гуменюк.

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