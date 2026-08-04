Враг нанес удар по гражданскому предприятию в Харьковской области, есть пострадавшие

4 августа днем враг нанес ракетный удар по Харьковской области. Под удар попало гражданское предприятие, в результате чего пострадали три человека и возник пожар.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке?

Россия нанесла ракетный удар по Богодухову Харьковской области. По предварительной информации, враг применил две ракеты, которыми поразил территорию гражданского предприятия.

В результате атаки известно о трех пострадавших. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь. После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар, который в настоящее время ликвидируют спасатели.

Кроме того, еще одно попадание вражеской ракеты зафиксировали в Дергачах. На данный момент информация о пострадавших в результате этого удара не поступала.

На местах обоих попаданий работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Специалисты ликвидируют последствия российского обстрела, документируют разрушения и уточняют окончательные масштабы повреждений гражданской инфраструктуры.

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Напомним, днем 4 августа был нанесен ракетный удар по пригороду Одессы, попав вблизи оживленного рынка. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, а на месте работают спасатели, медики и правоохранители.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, на данный момент известно о трех пострадавших. Ранения получили мужчины в возрасте 42, 45 и 81 года, их состояние предварительно оценивается как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а специалисты продолжают обследование территории и ликвидацию последствий обстрела.

Правоохранители фиксируют очередной российский удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.