Враг ударил дронами по Одесской области: есть пострадавший

Российские военные поздно вечером 9 февраля атаковали "Шахедами" с разных направлений. Под удар попала также Одесская область. Известно о пострадавшем в регионе.

Подробнее о ситуации рассказал глава ОВА Олег Кипер. Он отметил, что в результате атаки дронами-камикадзе один человек получил ранения.

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Медики оказывают помощь

По его словам, осколочное ранение предплечья получил 44-летний мужчина. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь в больнице.

Обратим внимание, что воздушную тревогу в регионе объявили в 21:30. По состоянию на 23:33 угроза сохраняется. В области до сих пор не было отбоя. Поэтому, призываем не покидать укрытий.

В 21:42 местные СМИ начали писать о том, что в Одессе громко. Говорят, что это работала ПВО по российским дронам-камикадзе, которые враг запустил по региону.

Россияне также атаковали Николаевскую область этим вечером. Глава ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе.

Предварительно без разрушений. Есть повреждения линии электропередач. Восстановим быстро,

– написал он в 22:23.

Под атаку попала Харьковщина

Поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове, а также Харьковской области. Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру.

Харьков под вражескими ударами. В городе серия взрывов. Под ударом гражданская инфраструктура,

– отметил Терехов.

Уже в 23:08 актуализировал информацию о ситуации в регионе глава ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что российские военные били как по Харькову так и по Большому Бурлуку дронами-камикадзе "Шахед".

Так, в Харькове попадания зафиксировали в Немышлянском районе. Известно, что повреждениям подверглась гражданская инфраструктура.

По гражданской инфраструктуре россияне били и в Большом Бурлуке. Там захватчики попали в кафе.

О пострадавших информации, по состоянию на 23:08, не поступало.

Напоминаем о о важности пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги. Помните, что угрожают не только сами дроны-камикадзе, но и их обломки после сбивания. Поэтому, лучшее, что вы можете сделать для собственного же здоровья и жизни, – не покидать безопасных мест. Этот простой алгоритм действий не стоит игнорировать.