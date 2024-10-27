Враг ударил по Харькову: в двух районах повреждено по более 10 домов, пострадавших становится больше

Вечером 27 октября Россия обстреляла Харьков УАБами. В городе много поврежденных домов, к сожалению, количество пострадавших возросло.

В Харькове прогремело по меньшей мере три взрыва в течение нескольких минут. Мэр города Игорь Терехов рассказал Суспильному о последствиях обстрелов.

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Какие последствия обстрела Харькова 27 октября

В результате обстрела Россией в Салтовском районе Харькова были повреждены 14 домов, а в Шевченковском – 12. Там выбиты окна и повреждены крыши, поэтому люди не могут находиться внутри. Один из домов вообще будет невозможно отстроить.

Представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что, предварительно, били из Белгородской области.

Впоследствии Дмитрий Чубенко добавил, что на 23:30 известно уже о шести раненых:

три человека в Шевченковском районе – мужчина 61 год и женщина 75 лет ранены стеклом, они госпитализированы в медицинское учреждение, также пострадала женщина 62 лет, у нее острая реакция на стресс.

три человека в Салтовском районе – мужчины 65 лет, 75 лет и женщина 76 лет, у всех острая реакция на стресс.

В Салтовском районе поврежден 21 частный дом, 5 многоэтажек, 2 гаража, 4 авто. В Шевченковском районе повреждены 5 частных жилых домов.