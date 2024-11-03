Враг ударил по многоэтажке в Кившаровке: под завалами могут быть люди

Оккупанты атаковали Купянский район. Вражеский снаряд разрушил подъезд многоэтажки.

Около 20:50 враг ударил по поселку городского типа Ковшаровка Купянского района, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА Олега Синегубова.

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Что известно о пострадавших

По словам чиновника, в Ковшаровке в результате вражеского удара по пятиэтажному дому разрушен подъезд. Под завалами находится по меньшей мере три человека. Одну женщину удалось спасти.

Аварийно-спасательные работы усложняются из-за постоянных обстрелов.

Напомним, что вечером 1 ноября Россия запустила 2 ракеты С-300 по Харькову, в результате чего пострадали 26 правоохранителей, погиб полковник полиции Андрей Матвиенко.

Ракеты повредили 20 жилых домов, пострадали 4 гражданских, некоторые дома остались без воды и электроэнергии.