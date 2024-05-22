Враг ударил по Шостке и Конотопу в Сумской области: там прилеты по энергообъектам

Российские захватчики ночью 22 мая обстреляли Сумскую область своими дронами-камикадзе типа "Шахед". Вследствие этого пострадали города Шостка и Конотоп.

В Сумской областной военной администрации отметили, что после атаки "Шахедами" были прилеты по энергетическим объектам. На места выехали все необходимые службы.

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В Шостке и Конотопе – прилеты

Представители Сумской ОВА отметили, что враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед", по энергетическим объектам городов Шостка и Конотоп.

На местах прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются,

– говорится в посте.

В ОВА также отметили, что на местах уже ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеского удара.

Представители администрации призвали граждан сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В Сумской области до этого звучала тревога

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Воздушную тревогу в Сумской области объявили 21 мая в 23:24. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских "Шахедов".

"Сумская область – угроза ударных БПЛА!" – писали военные.

Далее Воздушные силы отметили, что беспилотники движутся через Сумскую область в юго-западном направлении. В частности, дроны-камикадзе держали направление в сторону Черниговской области.

В то же время в телеграм-канале "Николаевский Ванек" предупреждали, что российско-иранские беспилотники двигались в направлении города Шостка в Сумской области. Представители канала призвали жителей этого населенного пункта направляться в укрытие.

По предварительным данным, на город двигались около 4 – 5 вражеских дронов, о чем также писал "Николаевский Ванек". Отбой воздушной тревоги в Сумской области прозвучал в 00:58 22 мая.

Взрывы также раздавались в Полтавской области