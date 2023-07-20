Украина ответила на угрозы Кремля: теперь российские корабли в Черном море – "законная цель"

В Минобороны Украины ответили Кремлю, угрожающему атаковать суда в Черном море. В Киеве напомнили России о судьбе, которая настигла крейсер "Москва".

В украинском ведомстве заявили, что Россия в очередной раз грубо нарушила право на свободное судоходство и "сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей".

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В Минобороны намекнули, что российские корабли – законная цель

В Минобороны Украины заявили, что Кремль превратил Черное море в зону опасности в первую очередь для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территориях Украины.

Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство,

– говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Россия открыто угрожает гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах.

"Судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море", – отметили в Минобороны.

Министерство обороны Украины предупредило Кремль, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов на временно оккупированных территория могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Кроме того, в Минобороны отметили, что судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

Россия открыто угрожает судам, которые будут направляться в Украину

В июле 2022 года после того, как украинские военные освободили Змеиный остров, Украина заключила зерновое соглашение с ООН и Турцией. Идентичное соглашение с Турцией и ООН также заключила Россия.

Цель соглашения заключалась в том, чтобы разблокировать работу украинских морских портов и создать зерновой коридор. Хотя Россия всячески препятствовала выполнению соглашения, в частности атаковала украинские порты сразу после подписания документов, зерновой коридор все же работал.

17 мая 2023 года соглашение было последний раз продлено на два месяца, после чего Россия решила саботировать его. По данным СМИ, Россия хочет, чтобы в обмен на продление зерновой сделки ее банки снова присоединили к системе SWIFT.

С 17 июля 2023 года, по словам президента Турции, зерновое соглашение вошло в историю. Киев при поддержке ООН и Турции готов в дальнейшем экспортировать зерно Черным морем. В Кремле сразу пригрозили ООН и Турции "рисками".

После этого в Кремле издали прямую угрозу, заявив, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Как только Россия вышла из зерновой сделки, она начала атаковать морскую инфраструктуру Украины. Юг Украины в течение трех дней выдержал массированные атаки ракетами и "Шахедами". Россия целенаправленно атакует Юг, чтобы помешать Украине транспортировать зерно.

В МИД Украины ответили на угрозы Кремля

В МИД Украины заявили, что российские угрозы являются наступлением на свободу мореходства во всем мире. В частности, Россия грубо нарушает обязательства по международному праву не только перед Украиной, но и всеми государствами, осуществляющими мирное судоходство в Черном море.

В Киеве напомнили россиянам о Конвенции ООН по морскому праву, в которой говорится, что торговые суда государств, не участвующих в вооруженном конфликте, имеют право на свободное и мирное судоходство.

Нормы международного гуманитарного права запрещают совершать какие-либо атаки против судов нейтральных государств, если они не участвуют в военных действиях или не поддерживают такие действия,

– подчеркнули в МИД.

Украинское ведомство отмечает, что действия России нельзя оправдать никакими нормами международного права, включая право воюющей стороны на установление блокады.

"Заявление России не имеет никакой законной военной цели, в то же время оно направлено на запугивание Украины и нейтральных государств", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что угрозы России распространяются на все Черное море. Кроме того, в ведомстве связывают выход России из зерновых соглашений и регулярные обстрелы с попытками Кремля устранить конкурента с рынка.

Киев призывает партнеров помочь в создании гуманитарного морского коридора в Черном море.