Херсон почти круглосуточно обстреливается оккупантами, и местные жители пытаются адаптироваться к обстоятельствам, когда отсутствует свет, отопление и вода. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, как горожане приспосабливаются к суровым условиям прифронтового города.

В каких условиях приходится жить жителям Херсона?

Вирлич отметила, что жители Херсона уже имеют свои лайфхаки, помогающие выжить в условиях отсутствия необходимых коммуникаций.

Люди уже понимают, что зима – это возможное отсутствие любого отопления, электричества. Поэтому, если есть возможности, покупают более-менее безопасные принадлежности, что могут обеспечить тепло,

– объяснила она.

Также, по словам журналистки, люди привыкли тепло одеваться и быть в теплой одежде даже дома.

В то же время те, кто имеют возможность, переезжают, например, в соседний Николаев или в другие общины, чтобы переждать холодный период.

Для тех, кто остается дома, уже несколько зим подряд так называемые "Пункты несокрушимости" переходят в усиленный режим круглосуточной работы. Люди имеют возможность подойти туда, согреться, подзарядить свои гаджеты,

– отметила Евгения Вирлич.

Особенно тяжелой остается ситуация в микрорайоне Корабел, который херсонцы называют "Остров". Там, по разным данным, остаются жить около 200 человек. Также жители, которые выехали, продолжают время от времени возвращаться домой.

К слову. Россияне 3 января в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Херсонщины, фактически уничтожив Херсонскую ТЭЦ. В результате атаки, работа ТЭЦ была остановлена. Инфраструктурный объект также находился под атакой 28 декабря, тогда он подвергся значительным разрушениям.

Однако несмотря на сложные условия, люди поддерживают друг друга.

В Херсоне еще с периода оккупации привычка помогать своим очень сильная. Она спасает в этот период. Люди пытаются объединяться,

– подчеркнула журналистка.

Кроме того, публикуются важные для людей контакты – райсоветов, социального такси, экстренных служб и т.д., чтобы они могли дозвониться до них. Люди знают, где размещены "Пункты несокрушимости", хотя их адреса не распространяются по вопросам безопасности.

Какова ситуация в Херсоне?