Херсон майже цілодобово обстрілюється окупантами, і місцеві жителі намагаються адаптуватися до обставин, коли відсутнє світло, опалення і вода. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, як містяни пристосовуються до суворих умов прифронтового міста.

В яких умовах доводиться жити мешканцям Херсона?

Вірліч наголосила, що жителі Херсона вже мають свої лайфхаки, що допомагають вижити в умовах відсутності необхідних комунікацій.

Люди вже розуміють, що зима – це можлива відсутність будь-якого опалення, електрики. Тому, якщо є можливості, купують більш-менш безпечне приладдя, що можу забезпечити тепло,

– пояснила вона.

Також, за словами журналістки, люди звикли тепло вдягатись і бути в теплому одязі навіть вдома.

Водночас ті, хто мають можливість, переїжджають, наприклад, у сусідній Миколаїв або в інші громади, щоб перечекати холодний період.

Для тих, хто лишається вдома, вже кілька зим поспіль так звані "Пункти незламності" переходять у посилений режим цілодобової роботи. Люди мають можливість підійти туди, зігрітись, підзарядити свої гаджети,

– зазначила Євгенія Вірлич.

Особливо важкою залишається ситуація в мікрорайоні Корабел, який херсонці називають "Острів". Там, за різними даними, залишаються жити близько 200 людей. Також мешканці, які виїхали, продовжують час від часу повертатися додому.

До слова. Росіяни 3 січня вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Херсонщині, фактично знищивши Херсонську ТЕЦ. Внаслідок атаки, робота ТЕЦ була зупинена. Інфраструктурний об'єкт також перебував під атакою 28 грудня, тоді він зазнав значних руйнувань.

Однак попри складні умови, люди підтримують один одного.

У Херсоні ще з періоду окупації звичка допомагати своїм дуже сильна. Вона рятує в цей період. Люди намагаються гуртуватись,

– підкреслила журналістка.

Крім того, оприлюднюються важливі для людей контакти – райрад, соціального таксі, екстрених служб тощо, щоб вони могли додзвонитись до них. Люди знають, де розміщені "Пункти незламності", хоч їхні адреси не поширюються з питань безпеки.

Яка ситуація в Херсоні?