Враг утром атаковал 38 ракетами: сколько сбили

Утром, 8 июля, враг атаковал разные уголки Украины. Под ударом оказался ряд гражданских объектов инфраструктуры, пострадали и погибли люди.

Около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

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Сколько ракет сбили сегодня

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, всего, по предварительным данным, российские захватчики выпустили 38 ракет разных типов:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Нашим защитникам неба удалось уничтожить 30 вражеских ракет, которые враг запустил по гражданскому населению. В частности:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Воздушные силы сбили 30 ракет / Фото Воздушных сил ВСУ

Очередная террористическая атака по мирным городам. Украина в трауре. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца,

– добавил Олещук.