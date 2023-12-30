Враг увеличивает количество кораблей в морях, – Силы обороны Юга
Источник:Силы обороны Юга Украины
Силы обороны Юга Украины сообщили, что российские захватчики увеличили количество своих кораблей в Черном море. В частности, говорится о 9 судах.
Силы обороны Юга сообщили, что это данные за 30 декабря 2023 года. Следует заметить, что во время массированной комбинированной атаки оккупанты били по Украине с территории России и не использовали Черное море.
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Какое количество кораблей в Черном море сконцентрировали россияне
Противник наращивает количество кораблей своего нефлота,
– рассказали украинские военные.
По их данным, враг увеличил количество кораблей. Так, оккупанты держат:
- в Черном море – 9 кораблей врага;
- в Азовском – один.
Один надводный и два подводных ракетоносителя продолжают боевое дежурство,
– сообщили Силы обороны Юга.
Военные заверили, что их суммарное снаряжение достигает 16 ракет типа "Калибр".
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Какая ситуация в Черном море
- По состоянию на 29 декабря 2023 года Военно-морские силы ВСУ сообщили, что оккупанты держат в Черном море 8 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составлял 20 ракет.
- Еще по состоянию на утро 30 декабря оккупанты не увеличивали количество кораблей в море. Ведь Военно-морские силы сообщали о 8 вражеских кораблях, среди которых 3 – носители крылатых ракет "Калибр". Тогда общий залп достигал 16 ракет.
- Кроме того, в интересах России через Керченский пролив прошли до Азовского моря – 11 судов, к Черному – 21 судно, из них 8 – продолжили движение в направлении пролива Босфор.
- Украинские военные напомнили, что оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).