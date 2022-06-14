Враг уже более 2 месяцев не залетает на контролируемую Украиной территорию, – Воздушные силы

Российские захватчики боятся оставить весь свой воздушный флот в Украине. Именно поэтому уже примерно 2 месяца не залетают на нашу территорию.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга для Media Center Ukraine, передает 24 канал.

Важно Поздравили с днем России: Воздушные силы приземлили в Харьковской области вражеский истребитель Су-34

По его словам, ситуация сейчас такова, что противник применяет свою авиацию дистанционно.

Противник уже около 2 месяцев не залетают на нашу территорию Украины, которую контролируют ВСУ. Это большой показатель. На временно оккупированной территории противник таки залетает, применяя вертолеты, ударную авиацию,

– сообщил Игнат.

Украина была готова к вторжению России

Он подчеркнул, что 8 лет Украина готовилась к вероятному нападению России на Украину.

"Мы просчитывали риски и понимали планы захватчиков. Все надеялись, что удастся избежать конфликта. Но он произошел и Воздушные силы были к этому готовы. За считанные минуты после нападения приняли решение о выводе из-под удара основной части авиации, личного состава. В общем удалось спасти основной боевой потенциал Воздушных сил от его уничтожения», – добавил представитель ВВС.

Именно к этому стремилась Россия, ведь уничтоженные Воздушные силы Украины означали бы полный контроль страны-агрессоры над небом.

Потери врага в Украине

Зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 10 июня ликвидировали 500-ю воздушную цель. Ею стал очередной беспилотник российских кафиров "Орлан-10".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину нашим бойцам удалось уничтожить 213 самолетов. Кроме того, россияне недосчитались:

179 вертолетов;

588 беспилотников оперативно-тактического уровня;

125 крылатых ракет.

Кроме того, Вооруженные Силы Украины с 24 февраля уже уничтожили около 32 500 российских военных. Только за прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать еще 200 российских кафиров. В пресс-службе Генштаба ВСУ отметили, что наибольшие потери российские военные понесли на Бахмутском направлении.

Украинские военные уничтожают российскую технику

Украинские защитники и защитницы дают отпор врагу по всем направлениям вторжения России. Так, харьковские бойцы Нацгвардии благодаря дронам уничтожили живую силу врага , а также боекомплект артиллерийских снарядов.

Также украинские военные ССО уничтожили три "Грады" российских оккупантов , которыми захватчики обстреливали Северодонецк. Еще один российский "Град" был поврежден.

Львовские десантники на Восточном операционном направлении уничтожили вражескую технику . 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ликвидировала 2 боевые машины пехоты и хранилище с боеприпасами оккупантов, после чего атака врага остановилась.

Оккупанты боятся ВСУ: только 10% рашистов решились идти в бой – смотрите видео