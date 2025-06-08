Враг в очередной раз атаковал "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей уничтожено
- Ночью российская армия атаковала Украину 49 ударными дронами, а также атаковала противокорабельной ракетой Оникс и 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
- Силы ПВО обезвредили 40 БПЛА, о чем сообщили в воздушных силах.
В ночь на 8 июня оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БПЛА типа "Шахед".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько дронов сбито во время ночной атаки
В ночь на 8 июня россияне атаковали 49-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты запускали дроны с направлений:
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск – Россия.
Враг этой ночью также атаковал противокорабельной ракетой Оникс, которую запускал из Крыма и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, которые запускал из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.
В Воздушных силах сообщили, что основные направления воздушного удара вражеских сил – Харьковщина и Донецкая область.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге, Севере и в Центре страны,
– говорится в сообщении.
Указывается, что 22 вражеские воздушные цели были сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локально потеряны/подавлены РЭБ.
В пресс-службе Воздушных сил сообщают, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения агрессора в 5 локациях.