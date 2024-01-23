Враг, вероятно, осуществил повторные пуски ракет из Каспийского региона

Россия на рассвете 23 января запустила ракеты по территории Украины. Вероятно, враг мог совершить повторные пуски из района Каспийского моря.

Об этом сообщают Воздушные силы. Ракеты, которые враг запустил раньше, уже находятся в воздушном пространстве Украины. Они курсируют в пределах Винницкой области.

Важно Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу: враг запустил ракеты

Вероятно, осуществлены повторные пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря,

– предупредили в Воздушных силах.

Массированная атака по Украине 23 января: что известно

Воздушные силы в 03:45 сообщили, что был зафиксирован полет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в юго-восточном направлении. Российская авиация держала курс по направлению к Каспийскому морю, откуда враг традиционно атакует Украину.

Уже в 05:22 в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Об угрозе предупредили в восточных и южных областях.

В 06:02 первые группы ракет пересекли воздушное пространство Украины в Сумской области. Сначала ракеты двигались в направлении Полтавской области, но затем начали менять курс.

Также зафиксирован взлет 4 бортов Ту-22М3. Воздушные силы сообщили, что бомбардировщики взлетели с аэродромов "Оленья" (Мурманская область) и "Шайковка" (Калужская область). В настоящее время эти борта не производили пуски ракет.

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил, что ракеты могут держать курс на Запад. Также часть ракет летит на Киев.

Уже в 07:02 в КГВА сообщили о взрывах. Как заявил Сергей Попко, в Киевской области работают системы и средства противовоздушной обороны.