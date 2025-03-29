Каждый день новый город: последствия массированного удара БпЛА по Днепру

Россияне вечером 28 марта массово обстреляли Днепр. В результате атак вражеских беспилотников, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Как отметил в разговоре с 24 Каналом журналист из Днепра Александр Чиж, россияне долгое время не наносили таких мощных ударов по Днепру, как в последнюю неделю марта. Последний раз враг совершил жесткий ракетный обстрел города на Рождество, 25 декабря 2024 года.

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Россияне изменили тактику

Журналист отметил, что на этой неделе оккупанты дважды массированно били "Шахедами" по одному и тому же району Днепра, в котором нет ни одного военного объекта или другого, что мог бы интересовать армию любой страны. Это – жилой сектор.

Россияне изменили тактику. Раньше они массированно атаковали Кропивницкий, когда запускали "рои" ударных БпЛА. Теперь враг выбирает город, на который их направляет в большом количестве. Какие-то из них украинское ПВО сбивает, а какие-то просто не успевает сбивать, потому что их очень много, – объяснил он.

Россия во второй раз осуществила обстрел одного из центральных районов города – по набережной Днепра. Во время удара 27 марта было попадание БпЛА возле нового жилого комплекса. К счастью, тогда погибших не было, однако у пострадавших людей фиксировали острую реакцию на стресс.

Важно! По данным военной администрации города, в результате российских атак четыре погибших, а 21 человек пострадал (по состоянию на 11:30).

Атака 28 марта началась около часа ночи. Я находился от локации поражений чуть дальше, но слышал громкие взрывы, – отметил Чиж.