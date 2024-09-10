После того, как силы обороны Украины выгнали российский флот с побережья Крыма, враг не рискует выводить ракетоносители в таком количестве, как раньше. Однако в Военно-Морских силах Украины сообщили, что по состоянию на утро 9 сентября враг вывел один ракетоноситель, который продолжает до сих пор находиться в водах.

Его цель для 24 Канала объяснил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Цель ракетоносителя

В Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 4 ракет. По словам Братчука его задача – охранять Новороссийскую военно-морскую базу России.

Интересно, что на защиту базы построили еще и боновые заграждения, элементы которых из-за шторма уже начали появляться, в том числе и на Крымских пляжах.

К слову, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море на дежурстве вражеский корабль, что также является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Что враг охраняет в Новороссийске