Враг закрепился на захваченных рубежах в Лимане, но понес потери на Северодонецком направлении
28 мая 2022 , 18:39Читати новину українською
На Востоке продолжаются горячие бои украинских героев с русскими захватчиками. Наши воины держат оборону и наносят врагу новые потери.
Российские кафиры не оставляют попыток захватить Донецкую и Луганскую области полностью. Враг не практически не прекращает обстрелы и наступательные действия.
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