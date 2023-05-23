Возле Бахмута оккупанты уменьшили активность наступления и несут большие потери, – Минобороны

За прошедшие сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Количество обстрелов остается стабильно высоким.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в городе Бахмут бои снизились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет".

В пригороде все еще продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается. На некоторых участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение,

– сообщила Маляр.

Поможет ли врагу оккупация Бахмута захватить Донбасс

Отметим, что западные аналитики отмечают, что оккупация Бахмута не поможет захвату всей территории Донецкой области. Дело в том, что город – куча руин, без электричества, воды и всего прочего, что нужно для оккупационных частей, и не может служить базой для дальнейшего наступления на украинскую территорию. Украинская армия отступила на гораздо более удобные оборонительные линии на высотах за городом.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские защитники взяли Бахмут в полуокружение, что позволяет уничтожать оккупантов. Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Вооруженные Силы продолжают продвигаться по флангам в пригороде Бахмута.

Благодаря этому мы сможем взять под контроль все высотные здания, которые захватил враг, и постепенно уничтожать его. Это лишает врага контроля над подступами к городу и предоставляет нам важные тактические преимущества.