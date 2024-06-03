Враг запустил БПЛА неустановленного типа: где их фиксируют

3 июня 2024, 22:43
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Россияне в очередной раз запустили дроны по Украине вечером 3 июня. Но на этот раз есть особенность: Воздушные силы пока не установили тип БПЛА.

Днем оккупанты били по Харькову. Под ударом снова был Новобаварский район. По сообщению Олега Синегубова, пока нет пострадавших.

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Что известно о запуске неустановленных дронов вечером 3 июня

22:55, 03 июня

Дроны летят через Днепропетровскую область на Каменское и через Черниговскую область на Чернигов/район, пишут в ВС.

22:50, 03 июня

Мониторинговые каналы предположили, что это могут быть "Шахеды".

22:42, 03 июня

Где сейчас тревога из-за дронов

22:23, 03 июня

Дроны продолжают движение:

  • с Полтавщины курсом на Днепропетровщину;
  • на границе Сумской/Черниговской областей.
22:00, 03 июня

Движение БПЛА неустановленного типа:

  • группа через Харьковскую область в направлении Полтавской;
  • еще одна группа через Сумскую область в направлении Черниговской.
21:42, 03 июня

Высокая активность разведывательных БПЛА на Востоке!
– предупредили в ВС.

Автор: Ірина Чеботнікова