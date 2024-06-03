Враг запустил БПЛА неустановленного типа: где их фиксируют

Россияне в очередной раз запустили дроны по Украине вечером 3 июня. Но на этот раз есть особенность: Воздушные силы пока не установили тип БПЛА.

Днем оккупанты били по Харькову. Под ударом снова был Новобаварский район. По сообщению Олега Синегубова, пока нет пострадавших.

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Что известно о запуске неустановленных дронов вечером 3 июня