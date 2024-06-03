Враг запустил БПЛА неустановленного типа: где их фиксируют
Россияне в очередной раз запустили дроны по Украине вечером 3 июня. Но на этот раз есть особенность: Воздушные силы пока не установили тип БПЛА.
Днем оккупанты били по Харькову. Под ударом снова был Новобаварский район. По сообщению Олега Синегубова, пока нет пострадавших.
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Что известно о запуске неустановленных дронов вечером 3 июня
Дроны летят через Днепропетровскую область на Каменское и через Черниговскую область на Чернигов/район, пишут в ВС. Мониторинговые каналы предположили, что это могут быть "Шахеды". Дроны продолжают движение: Движение БПЛА неустановленного типа: Высокая активность разведывательных БПЛА на Востоке!
– предупредили в ВС.
Дроны летят через Днепропетровскую область на Каменское и через Черниговскую область на Чернигов/район, пишут в ВС.
Мониторинговые каналы предположили, что это могут быть "Шахеды".
Дроны продолжают движение:
Движение БПЛА неустановленного типа:
Высокая активность разведывательных БПЛА на Востоке!