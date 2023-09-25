Враг запустил группу "Шахедов": дроны уже на украинской территории

Российские военные продолжают терроризировать Украину дронами-камикадзе. Известно, что оккупанты запустили группу "Шахедов". Иранские мопеды уже залетели на территорию нашей страны.

В Воздушных силах подтвердили, что россияне запустили сразу несколько направлений дроны-камикадзе. Известно, что "Шахеды" двигаются на Украину как с Севера, так и с Юга.

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Что известно об атаке "Шахедами"

В 22:27 Воздушные силы отметили, что группа российских беспилотников на границе Сумской, а также Черниговской областей. Они двигаются к юго-западу.

А уже в 22:30 Воздушные силы написали, что существует угроза применения дронов-камикадзе в Запорожской области. Из-за вероятной угрозы ударов, воздушную тревогу объявили в ряде областей.

Где раздается воздушная тревога:

Черниговская;

Сумская;

Донецкая;

Запорожская.

В Воздушных силах около 21:10 предупредили, что зафиксирован пуск нескольких групп "Шахедов" из Чауды в Крыму. Примечательно, что ориентировочное время вхождения дронов-камикадзе в подконтрольное Украине воздушное пространство – около 22:00.

В мониторинговых каналах отмечают, что малая группа Шахедов летает в северных областях. Что касается групп, запущенных из Чауды, они еще летят в море курсом на Одесскую область. Прогнозируемое время вхождения на территорию Николаевской, Одесской или Херсонской областей – 23:45 – 00:30, но может быть и раньше.

Воздушные силы ВСУ по состоянию на 22:55 предупредили об угрозе атаки "Шахедами" для жителей Николаевской, Херсонской, а также Днепропетровской областей.

Отмечаем, что атаки "Шахедами" чрезвычайно опасны. Причем угрозу несут не только сами дроны-камикадзе, но и их сбитые обломки. Так что ни в коем случае не находитесь у окон, если в вашу область залетели беспилотники. Помните о личной безопасности. Лучшее, что вы можете сделать, быть в это время в укрытии.

Добавим, что в течение ночи на 25 сентября россияне совершили массированную атаку Одесщины. Враг выпустил "Калибры", "Ониксы" и "Шахеды". Воздушным силам удалось сбить 12 крылатых ракет "Калибр", 2 "Ониксы", а также 19 дронов-камикадзе.