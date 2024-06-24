Враг запустил крылатые ракеты по югу Украины: в части областей - тревога
24 июня 2024, 08:00Читати новину українською
Враг запустил крылатые ракеты по югу Украины, что привело к возникновению воздушной тревоги в нескольких областях страны. Воздушные силы предупредили о запуске ракет, одна из которых направлялась на Николаевщину, а другая –на Северо-Запад.
Позже направление ракет изменилось. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан идти в укрытие, поскольку Одесса может быть потенциальной мишенью ракеты.