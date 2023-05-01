Враг запустил по Украине 18 ракет: сколько удалось сбить

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В ночь на 1 мая враг выпустил 18 крылатых ракет. Узнайте, сколько удалось сбить силам ПВО.

Оккупанты продолжают ракетный террор Украины. В ночь на 1 мая враг совершил массированную ракетную атаку, а также запустил дроны. Большинство ракет врага удалось сбить силам ПВО.

Читайте также По всей Украине звучала масштабная воздушная тревога: в наше пространство вошли ракеты

Большинство ракет сбили

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, россияне атаковали Украину с самолетов стратегической авиации. Произошло это около 2:30. Для атаки враг использовал девять Ту-95 из Оленегорского района, что в Мурманской области. Кроме того, поднял в небо два Ту-160 в районе Каспийского моря.

В общей сложности россияне выпустили во время ночной атаки 18 крылатых ракет. Речь идет о Х-101/Х-555. Силам ПВО удалось сбить 15 ракет противника.

Коротко о ракетной атаке

О том, что враг может нанести очередной ракетный удар , стало известно поздно вечером 30 апреля. В 22:25 мониторинговый канал Monitor написал, что шесть Ту-95мс вылетели из аэродрома "Оленья". Также оккупанты подняли в воздух два таких же самолета из "Энгельса". Тогда соответствующая информация нуждалась в проверке.

В 22:25 мониторинговый канал Monitor написал, что шесть Ту-95мс вылетели из аэродрома "Оленья". Также оккупанты подняли в воздух два таких же самолета из "Энгельса". Тогда соответствующая информация нуждалась в проверке. Уже по состоянию на 01:40 1 мая стало известно, что 8 Ту-95мс должны были подойти к Каспийско-Волгодонскому региону. Оттуда российские военные и производят запуски ракет с этих воздушных судов. Но это еще не всё. Ведь в 02:25 стало известно, что с "Энгельса" взлетел еще и Ту-160. По словам Залужного, их было два.

Оттуда российские военные и производят запуски ракет с этих воздушных судов. Но это еще не всё. Ведь в 02:25 стало известно, что с "Энгельса" взлетел еще и Ту-160. По словам Залужного, их было два. Заметим, что воздушные тревоги начали распространяться сначала на Востоке около 03:15. Уже около 04:00 сирена раздавалась и в столице, а вся карта Украины "покраснела" около 04:12. Отбои воздушной тревоги объявили около 06:40.

Второй раз за три дня атаковали Киев

Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко. Он также отметил, что россияне столицу атаковали как крылатыми ракетами, так и дронами. А воздушная тревога в Киеве звучала около трех часов.

По предварительной информации, все крылатые ракеты и дроны-камикадзе в воздушном пространстве Киева уничтожили силы ПВО. Со всем тем он отметил, что данные уточняются.

Предварительные данные также свидетельствуют о том, что обошлось без жертв среди гражданского населения. Кроме того, не пострадали жилые дома или иная инфраструктура.