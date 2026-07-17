Враг запустил почти 140 целей: сколько ракет и дронов сбила ПВО

В ночь на 17 июля Россия вновь осуществила атаку на Украину с использованием различных воздушных целей. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских дронов и ракет, однако были зафиксированы попадания.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Как отработала ПВО? Украинские военные зафиксировали, что вечером 16 июля российская армия запустила одну противорадиолокационную ракету Х-31П и семь управляемых авиационных ракет Х-59/69. Также враг пытался провести атаку с использованием 130 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов типа "Пародия".