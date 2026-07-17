Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО?
Українські військові зафіксували, що звечора 16 липня російська армія запустила одну протирадіолокаційну ракету Х-31П та сім керованих авіаційних ракет Х-59/69. Також ворог намагався атакувати 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Попередньо, силами ППО було збито або подавлено:
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69,
- 115 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.
Бойова робота велась на півночі, півдні та сході країни.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини