Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Українські військові зафіксували, що звечора 16 липня російська армія запустила одну протирадіолокаційну ракету Х-31П та сім керованих авіаційних ракет Х-59/69. Також ворог намагався атакувати 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Попередньо, силами ППО було збито або подавлено:

  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69,
  • 115 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів.

Бойова робота велась на півночі, півдні та сході країни.

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