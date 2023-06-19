Враг запустил ракеты в направлении Одессы: в области раздались взрывы

Ночью 19 июня россияне снова начали атаку Юга. Под вражеским ударом оказалась Одесская область.

Воздушные силы сообщили о запуске ракет врагом в направлении Одессы. По данным мониторинговых групп, вероятно, речь идет о "Калибрах".

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Какая ситуация в Одессе и области

Около 2:00 россияне запустили ракеты с Черного моря. В 2:11 Воздушные силы сообщили, что вражеская ракета летит в направлении Одессы.

Спустя около 9 минут в городе раздался взрыв.

Однако мониторинговые каналы сообщают, что в Одесской области взрывы прогремели раньше – сразу же после двух часов.

В Одесской ОВА подтвердили вражескую атаку на Юге страны и заверили, что работают силы ПВО. Людей попросили оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и напомнили о правилах информационной безопасности.

Страна-террорист атакует Юг Украины. Силы нашей обороны трудятся. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО! Берегите себя и близких!

– отметили в ОВА.

Россияне на День отца убили полицейского и его сына

Пока весь мир отмечал 18 июня День отца, россияне атаковали из артиллерии Сумскую область, в результате чего погиб 38-летний правоохранитель и его 4-летний сын.

Трагедия произошла в селе Белополье. Россияне убили старшего лейтенанта полиции Романа Бабенко. Отец и сын погибли по дороге до укрытия. До него им оставалось 5 метров, но обоих убил российский снаряд.

Кроме того, в результате атаки 2 женщины получили ранения.

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.