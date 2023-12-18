Атака длилась более 4 часов: россияне снова запускали "Шахеды" в направлении Староконстантинова
Российские военные в ночь с 18 на 19 декабря атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе. Оккупанты атаковали с Юга двумя группами "Шахедов".
Как сообщали Воздушные силы ВСУ, "Шахеды" летели из Херсонской области в направлении Николаевщины или Днепропетровщины, пишет 24 Канал. Впоследствии "Шахеды" двумя группами двигались в Кировоградскую область, после чего через Черкасскую и Винницкую области пытались атаковать Староконстантинов (Хмельницкая область).
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Что известно об атаке "Шахедами"
Около 4 утра Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы БпЛА. Следовательно, атака российских оккупантов продолжалась около 4 часов.
19 декабря03:56 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА.03:29 Отбой воздушной тревоги в Винницкой области!03:28 СМИ сообщили о звуках взрывов в Староконстантинове.03:07 В Воздушных силах предупредили об угрозе в Староконстантинове.02:40 Воздушные силы предупредили: "Шахеды" через Винницкую область – курсом на Хмельнитчину!02:38 Воздушная тревога в Хмельницкой области.02:18 А вот и отбой в Черкасской области.01:57 Отбой воздушной тревоги в Кировоградской области.01:48 Воздушная тревога в Винницкой области. Воздушные силы предупредили, что из Черкасской области – в северо-западном направлении фиксируют "Шахеды".01:22 Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.01:13 Отбой воздушной тревоги в Николаевской и Херсонской областях.00:54 Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА "Shahed" через Кировоградскую область – в направлении Черкасской области."00:40 Дніпропетровська область – відбій повітряної тривоги.00:36 В Воздушных силах отмечают, что первая группа "Шахедов" в Кировоградской области в районе Кропивницкого – в северо-западном направлении. А вторая – на севере Николаева в направлении Кировоградской области.00:10 Воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.00:07 Воздушные силы очертили движение "Шахедов". Первая группа на Днепропетровщине в Широковском районе – северо-западное направление (Кировоградская область). А вторая – в Николаевской области в Баштанском районе – также в направлении Кировоградской области.
18 декабря23:49 Воздушные силы предупредили, что на границе Херсонской и Днепропетровской областей в направлении Кривого Рога фиксируют "Шахеды". Также они летят в Бериславском районе в направлении Николаевской области.23:39 Воздушные силы написали, что фиксируют движение "Шахедов" из Херсона. Они летят в северо-западном направлении – Николаевская / Днепропетровская область.23:39 Об угрозе атаки "Шахедами" также известили жителей Днепропетровской области.23:36 Воздушную тревогу объявили жителям Херсонской и Николаевской областей.
Оккупанты атаковали в ночь на 18 декабря
Обратим внимание, что в ночь на 18 декабря российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы рассказали о результатах работы по "Шахедам".
Итак, в ночь на 18 декабря Россия запустила пять "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска. Мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей сбили все воздушные цели врага.