Атака длилась более 4 часов: россияне снова запускали "Шахеды" в направлении Староконстантинова

Российские военные в ночь с 18 на 19 декабря атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе. Оккупанты атаковали с Юга двумя группами "Шахедов".

Как сообщали Воздушные силы ВСУ, "Шахеды" летели из Херсонской области в направлении Николаевщины или Днепропетровщины, пишет 24 Канал. Впоследствии "Шахеды" двумя группами двигались в Кировоградскую область, после чего через Черкасскую и Винницкую области пытались атаковать Староконстантинов (Хмельницкая область).

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Что известно об атаке "Шахедами"

Около 4 утра Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы БпЛА. Следовательно, атака российских оккупантов продолжалась около 4 часов.

19 декабря

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БПЛА.Отбой воздушной тревоги в Винницкой области!СМИ сообщили о звуках взрывов в Староконстантинове.В Воздушных силах предупредили об угрозе в Староконстантинове.Воздушные силы предупредили: "Шахеды" через Винницкую область – курсом на Хмельнитчину!Воздушная тревога в Хмельницкой области.А вот и отбой в Черкасской области.Отбой воздушной тревоги в Кировоградской области.Воздушная тревога в Винницкой области. Воздушные силы предупредили, что из Черкасской области – в северо-западном направлении фиксируют "Шахеды".Воздушную тревогу объявили в Черкасской области.Отбой воздушной тревоги в Николаевской и Херсонской областях.Воздушные силы предупреждают: "Движение БПЛА "Shahed" через Кировоградскую область – в направлении Черкасской области."Дніпропетровська область – відбій повітряної тривоги.В Воздушных силах отмечают, что первая группа "Шахедов" в Кировоградской области в районе Кропивницкого – в северо-западном направлении. А вторая – на севере Николаева в направлении Кировоградской области.Воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.Воздушные силы очертили движение "Шахедов". Первая группа на Днепропетровщине в Широковском районе – северо-западное направление (Кировоградская область). А вторая – в Николаевской области в Баштанском районе – также в направлении Кировоградской области.

18 декабря

Оккупанты атаковали в ночь на 18 декабря

Воздушные силы предупредили, что на границе Херсонской и Днепропетровской областей в направлении Кривого Рога фиксируют "Шахеды". Также они летят в Бериславском районе в направлении Николаевской области.Воздушные силы написали, что фиксируют движение "Шахедов" из Херсона. Они летят в северо-западном направлении – Николаевская / Днепропетровская область.Об угрозе атаки "Шахедами" также известили жителей Днепропетровской области.Воздушную тревогу объявили жителям Херсонской и Николаевской областей.

Обратим внимание, что в ночь на 18 декабря российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы рассказали о результатах работы по "Шахедам".

Итак, в ночь на 18 декабря Россия запустила пять "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска. Мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей сбили все воздушные цели врага.