Врагов может стать больше, – Залужный о коалиции России против Украины

Бывший главком высказался о коалиции, которую создала Россия против Украины. Он считает, что врагов может стать больше.

Об этом Залужный заявил во время своего выступления в Chatham House в Лондоне, сообщает корреспондентка 24 Канала. Сейчас друзьями России являются несколько стран.

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Какие страны поддерживают Кремль в войне против Украины

Пока Россия создала своеобразную коалицию с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Есть все предчувствия, что эта коалиция будет увеличиваться,

– сказал Залужный.

Он не детализировал, какие именно страны и как быстро могут присоединиться к "клубу любителей Путина". Бывший главнокомандующий ВСУ видит проблему в другом – в том, что Запад не создал план защиты своих демократических институтов.

Залужный поддержал идею Владимира Зеленского о плане победы, поскольку Украине трудно действовать дальше без глобальной стратегии партнеров.

"Абсолютно логично и правильно делает президент Украины Владимир Зеленский. Он делает этот план (победы – 24 Канал), где шаги прописаны не только для Украины".

Напомним, КНДР уже готовит контингент для войны в Украине, о чем заявил Зеленский 17 октября.