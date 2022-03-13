Врагу не удалось сделать то, что он планировал, ракеты не долетают, – Козицкий
Источник:фейсбук ЛОГА
Глава Львовской ОВА Тарас Козицкий прокомментировал авиаудары по полигону во Львовской области. В частности, он отметил, что врагу не удалось воплотить в жизнь свои планы.
Утром, 13 марта, кафиры обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. Как сообщил глава Львовской ОВА Тарас Козицкий во время пресс-конференции, врагу не удалось достичь поставленных целей, ведь отлично сработали наши ракетчики.
Здесь больше Россияне обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине
Козицкий призвал закрыть небо над Украиной
Он подчеркнул, что это был направленный удар по военным объектам. Но не стоит забывать, что рядом с ними расположены дома гражданского населения.
Для этого мы еще раз просим закрыть небо. Чтобы воевать с врагом, который даже не долетает до нас, но производит запуск крылатых ракет, нужно иметь серьезную систему противовоздушной обороны,
– подчеркнул он.
Тарас Козицкий поблагодарил ракетчиков. Они, по его словам, сделали все возможное, чтобы враг не воплотил в жизнь свои планы.
Смотрите видео брифинга Тараса Козицкого:
К сожалению, бомбардировки не обошлись без жертв. Уже известно, что в результате обстрела полигона на Львовщине 9 человек погибли, 57 – травмированы.