Враг атаковал Кривой Рог тремя "Искандерами-К": сколько целей сбили

Днем 9 января российская армия атаковала ракетами Кривой Рог, что в Днепропетровской области. Силы ПВО сбили все цели, летевшие на город

После объявления воздушной тревоги в Кривом Роге раздались взрывы. Местные власти и областная военная администрация не рассказали о последствиях атаки. Но о количестве сбитых вражеских целей рассказали военные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Россияне атаковали Кривой Рог "Искандерами"

Среди дня россияне запустили по городу Кривой Рог три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К". Как отметили в Воздушных силах, подразделениям воздушного командования "Восток" удалось сбить все цели.

Напомним, недавно российская армия ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой. Под атаку 24 декабря попал жилой дом. Вследствие этого были ранены люди.

Российские ракетные удары в Днепропетровской области за сутки

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали наносить удары по Никопольскому району Днепропетровской области. Враги дважды ударили по Никополю, сначала дроном-камикадзе, а затем бил из артиллерии.

Также россияне сбросили боеприпас с беспилотника на Марганецкую громаду.

Как сообщили в областной военной администрации, в результате атак погибших и пострадавших нет. ПВО уничтожила 5 вражеских БпЛА.