Вражеская атака "Шахедами": хронология 680 дня полномасштабной войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные продолжают изо дня в день бороться за украинскую землю.
Какая ситуация в дипломатии, в вопросе помощи Украине и на фронте читайте в тексте 24 Канала.
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет "плана Б" на случай, если Запад не будет предоставлять оружие. Министр заверил, что Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа. Россия ночью против 4 января атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Опасность была объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Также тревоги прозвучали в Кировоградской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях. Легендарный командир морпехов Сергей "Волина" Волынский отреагировал на обмен военнопленными. Он отметил, что они понесли многие потери, но не потеряли силы духа. Их возвращение он назвал символом непобедимости духа нашей нации.
Кулеба: в Украины нет "плана Б", если Запад не даст оружия
Россия атаковала "Шахедами"
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет "плана Б" на случай, если Запад не будет предоставлять оружие.
Министр заверил, что Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек НАТО, то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа.
Россия ночью против 4 января атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Опасность была объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Также тревоги прозвучали в Кировоградской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях.
Легендарный командир морпехов Сергей "Волина" Волынский отреагировал на обмен военнопленными. Он отметил, что они понесли многие потери, но не потеряли силы духа. Их возвращение он назвал символом непобедимости духа нашей нации.