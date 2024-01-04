Вражеская атака "Шахедами": хронология 680 дня полномасштабной войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Наши военные продолжают изо дня в день бороться за украинскую землю.

Какая ситуация в дипломатии, в вопросе помощи Украине и на фронте читайте в тексте 24 Канала.

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