Защитники остановили российскую ДРГ в Сумской области

Утром 20 января российские диверсанты пытались пересечь границу со стороны Сумской области. К счастью, им это не удалось.

Как отмечает глава Сумской ОВА, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую общину. Наши военные открыли огонь и, как следствие, враг скрылся.

Читайте также Оккупанты обстреляли больницу в Белополье: погиб ребенок

Украинские воины уже во второй раз выгоняют врага

Утром 22 декабря на территории Краснопольской общины Сумской области через границу прорвалась российская диверсионно-разведывательная группа.

Украинские воины вступили в бой с российскими диверсантами в районе села Высокое. Бой длился не долго, россияне потерпели поражение. По меньшей мере 2 кафира погибли.

Со стороны Теробороны утрат, к счастью, нет. Глава ОВА поблагодарил воинов за стойкость и защиту региона.

Война в Украине: главные новости