Вражеская ракета попала в жилую застройку в Харькове: вспыхнул пожар

Российские оккупанты утром 5 февраля обстреляли Харьков. Враг попал в жилую застройку. Игорь Терехов рассказал подробности.

Мэр Харькова сообщил, что на месте прилета вспыхнул пожар. Огонь охватил один из жилых домов.

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Одна из ракет попала в жилую застройку центра Харькова. В настоящее время известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке,

– заявил Терехов.

Уже в 09:14 Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших выросло до 3 человек. Женщину госпитализировали с осколочным ранением. Кроме того, двоим пострадавшим мужчинам оказали помощь на месте.

Синегубов добавил, что данные о пострадавших пока уточняются. На месте прилета работают все необходимые экстренные службы.

Воздушную тревогу на территории Харькова объявили в 08:20. Уже в 08:54 сообщили об отбое.

Синегубов рассказал, что прилет был зафиксирован в центральной части города. По предварительным данным, враг атаковал Харьков ракетами С-300.

Люди просят оперативно реагировать на воздушные тревоги. Когда извещают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Также просят доверять только информации из официальных источников.

Местные СМИ сообщают, что российская ракета попала под фундамент жилой четырехэтажки. К счастью, стены здания устояли. Из четырехэтажки вылетели все окна. Кроме того, сообщают, что есть поврежденные автомобили. Одна из них – уничтожена полностью.

Зафиксировали также второе попадание

Евгений Василенко – спикер областного управления спасателей – сообщил о втором попадании. Ракета попала в здание высшего учебного заведения. Известно о серьезных разрушениях. Враг повредил конструкции пятого и четвертого этажей.

Угроза атаки была и в других областях

Также утром 5 февраля воздушная тревога звучала в следующих областях:

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Полтавская;

Черкасская;

Кировоградская;

Донецкая;

Черниговская;

Сумская;

Луганская.

Украинцев призывают постоянно находиться наготове. Враг может нанести массированную ракетную атаку в любой момент. Российские оккупанты продолжают подготовку к ней.