"Вкусная" цель для ВСУ: какой танкер зашел в порт Мариуполя

Появилась информация, что в Мариупольский порт 14 мая зашел танкер, пока точно неизвестно, что он транспортирует. Важно, что это произошло впервые со времени оккупации города.

Есть предположение, что вражеское судно должно поставлять топливо российской армии. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал 24 каналу, что враг сейчас делает попытку использовать порт в Мариуполе для своих нужд, одна это происходит очень осторожно, ведь есть опасения ударов ВСУ.

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Что хранят в морском порту

Дмитрий Забавин отметил, что любая техника, которая размещена в Мариуполе является законной целью для поражения Сил обороны.

Россияне пытаются маскировать все, что завозят в город, утверждая, что это строительные материалы. Я убежден, что часть грузов, которые хранят в хранилищах порта – оружие, боевые комплекты и военная техника,

– сказал депутат.

По его словам, Мариупольский порт имеет большую площадь для хранения необходимых военных средств для ведения активных боевых действий против Украины. Россияне значительную часть своей техники переправляют на фронт именно через этот временно оккупированный город.

Я считаю, что это "вкусная" цель для Вооруженных Сил Украины, поэтому через некоторое время россияне будут очень неприятно удивлены по этому поводу,

– предположил Дмитрий Забавин.

Ситуация на временно оккупированных территориях