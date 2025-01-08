Вражеские "Шахеды" движутся по территории Украины: куда летят российские дроны

Оккупанты запустили "Шахеды" вечером 8 января. Сейчас в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога и высокий уровень опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, для безопасности пройти в ближайшее укрытие.

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