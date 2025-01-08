Вражеские "Шахеды" движутся по территории Украины: куда летят российские дроны
Оккупанты запустили "Шахеды" вечером 8 января. Сейчас в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога и высокий уровень опасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, для безопасности пройти в ближайшее укрытие.
Смотрите также 13 погибших и десятки раненых: все, что известно о циничном обстреле Запорожья 8 января
"Шахед" летит в направлении Кривого Рога с юго-востока. Новые вражеские ударные БпЛА движутся через Херсонскую область на Днепропетровскую. Российский "Шахед" движется к городу Славянск Донецкой области с запада. В Киевской области объявили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с восточного направления. Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс – северный. В Херсонской области объявили угрозу применения врагом ударных БпЛА. Вражеский БПЛА движется с севера в направлении Чернигова. В Черкасской области объявлена угроза применения ударных БПЛА. Вражеский "Шахед" пролетает над Харьковом. Угроза применения ударных БПЛА в Кировоградской области. Угроза применения БПЛА объявлена в Одесской и Николаевской областях. БПЛА движутся в направлении Полтавской области с северного направления. "Шахеды" приближаются к Днепропетровской области с восточного и северо-восточного направлений. Угроза применения вражеских БПЛА объявлена в Запорожской области. Вражеские ударные БПЛА движутся в направлении Сум и Харькова. Ударные БПЛА движутся с севера Черниговщины, курс — южный/юго-западный.
"Шахед" летит в направлении Кривого Рога с юго-востока.
Новые вражеские ударные БпЛА движутся через Херсонскую область на Днепропетровскую.
Российский "Шахед" движется к городу Славянск Донецкой области с запада.
В Киевской области объявили об угрозе применения врагом ударных БпЛА с восточного направления.
Вражеский ударный БпЛА на северо-востоке Херсонщины, курс – северный.
В Херсонской области объявили угрозу применения врагом ударных БпЛА.
Вражеский БПЛА движется с севера в направлении Чернигова.
В Черкасской области объявлена угроза применения ударных БПЛА.
Вражеский "Шахед" пролетает над Харьковом.
Угроза применения ударных БПЛА в Кировоградской области.
Угроза применения БПЛА объявлена в Одесской и Николаевской областях.
БПЛА движутся в направлении Полтавской области с северного направления.
"Шахеды" приближаются к Днепропетровской области с восточного и северо-восточного направлений.
Угроза применения вражеских БПЛА объявлена в Запорожской области.
Вражеские ударные БПЛА движутся в направлении Сум и Харькова.
Ударные БПЛА движутся с севера Черниговщины, курс — южный/юго-западный.