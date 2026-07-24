Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Вражеские "Шахеды" вновь разлетелись над Украиной: каким областям грозит опасность
24 июля, 23:26
9
Обновлено - 23:30, 24 июля

Вражеские "Шахеды" вновь разлетелись над Украиной: каким областям грозит опасность

Владислав Кравцов

Вечером 24 июля российская армия в очередной раз запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. В связи с этим в областях начала распространяться воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов следит 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте раздались звуки сирен, немедленно укрывайтесь.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

23:49, 24 июля

БПЛА на Запорожье с юга.

23:45, 24 июля

БПЛА на Сумы с севера.

23:34, 24 июля

Число погибших в Сумах возросло до 2

Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров уточнил, что число погибших в результате удара российского реактивного БПЛА по Сумам возросло до двух

Тяжело раненный мужчина, которого доставляли в больницу, скончался от крайне тяжелых травм,
– подчеркнул чиновник.

Погибшие – гражданские мужчины. Их личности устанавливаются.

В Сумском городском совете, в свою очередь, отметили, что россияне также провели атаку на АЗС и многоквартирный дом в Сумах. Есть трое раненых.

23:26, 24 июля

Ударные БПЛА в районе Чутово-Скороходово в Полтавской области.

23:12, 24 июля

Ударные БПЛА в Харьковской области – в районе Богодухова, Краснокутска и Шаровки.

23:09, 24 июля

Каковы последствия вражеской атаки в Сумской общине?

Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров сообщил, что в Сумской общине в результате атаки российских БПЛА зафиксированы попадания.

К большому сожалению, подтверждена гибель одного человека. Его личность в настоящее время устанавливается, 
– отметил Григоров.

Он также подчеркнул, что есть пострадавшие. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

"Российский ударный БПЛА, предположительно реактивного типа, поразил объект гражданской инфраструктуры. Повреждены складские помещения и транспорт", – написал чиновник.

Григоров также отметил, что атака продолжается, и призвал граждан оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

22:56, 24 июля

Ударный БПЛА к западу от Запорожья, направляется в сторону города.

22:55, 24 июля

Ударный БПЛА над Сумами и в районе Кириковки в Сумской области.

21:06, 24 июля

Группа реактивных БПЛА направляется в Сумскую область.

Связанные темы:

Воздушные силы ВСУ
Война России с Украиной Атака дронами-камикадзе
Воздушная тревога