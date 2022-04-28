Вражеские танки бьют неустанно, – защитники Рубежного обещают сдерживать наступление россиян
Источник:фейсбук Нацгвардии
Российские оккупанты в Луганской области по 3 – 4 раза в сутки штурмуют Рубежное. Туда прилетают сотни крупнокалиберных снарядов по каждой позиции.
В Нацгвардии рассказали, что оккупанты не прекращают стрелять из танков. Они стягивают новые силы, чтобы выбить оттуда украинских военных.
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Однако благодаря мужеству и героическому сопротивлению защитников Рубежного российских захватчиков удается сдерживать.
Что же их в детстве не научили: не ходить без приглашения по чужим лесам и тропам. Результат, как на фото – холод и воссоединение с нашей землей,
– заявили в Нацгвардии.
Защитники Рубежного сдерживают наступление россиян / Фото из фейсбука Нацгвардии
Какова ситуация в Рубежном
По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики 28 апреля пытались полностью захватить Рубежное. Однако оккупанты не имели там успеха. Они понесли потери и отступили на ранее занятые позиции.
Стоит заметить, что один из пленных оккупантов рассказал о "ужасном настроении" их военных в Рубежном. Они не хотят служить, но начальство не разрешает им пойти домой и даже не дает созвониться с родственниками.
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