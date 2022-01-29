"Вражеские танки будут уничтожены": британцы научили военных ВСУ стрелять из уникального оружия
Источник:24 канал
На Яворовском полигоне, что на Львовщине, украинских воинов учили стрелять из британского противотанкового оружия. Ракетные комплексы NLAW передало Объединенное Королевство.
Это шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Гранатомет одноразовый, однако очень точный.
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Ракета стреляет на расстояние до 600 метров
По словам военных экспертов, это такой себе Javelin для коротких дистанций, который, к примеру, не имеет аналогов в России. Военные добавляют, что это оружие значительно комфортнее на близких дистанциях. Стреляет на расстояние до 600 метров.
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"Ракета вылетает, перелетает над танком и залетает в танк. Установка очень легка в обучении и пользовании. Вражеские танки противника будут уничтожены 100%. Высокоточное оружие. Классное. Нам всем понравилось", – рассказал один из военнослужащих.
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Использовать новые противотанковые ракетные комплексы можно на любой местности с разных позиций. Лучше всего управляемая ракета подходит для боев в городе.
В урбанизированной местности, где расстояние улиц и между зданиями от 20 до 40 метров, разрешено использовать противотанковое средство. Мы подготовили до 40 инструкторов, которые будут готовить солдат для воинских частей. Они выполняют задачи в районе ООС.
Инструкторы будут готовить еще больше бойцов
Теперь наше войско укомплектовано самым современным противотанковым оружием. Командующий подготовки командования сухопутных войск ВСУ Игорь Палагнюк рассказал, что в Украине есть средства, которые можно использовать на расстоянии до 5 километров.
Противотанковое средство поступило именно для ближнего боя. Сейчас оно учтено и уже поставляется непосредственно в воинские части,
– отметил Палагнюк.
Еще часть этого современного оружия уже есть на Донбассе. Тем временем миротворцы из Британии научили использовать оружие 40 украинских инструкторов. Те, в свою очередь, уже вскоре подготовят еще больше специалистов в разных воинских частях.