Российский дрон повредил линии электропередач в Полтавской области
- В результате атаки российских БПЛА в Решетиловской громаде Полтавской области повреждена линия электропередач.
- Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в 2 населенных пунктах; обошлось без пострадавших.
Ночью 16 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, силы ПВО сбивали беспилотники в Полтавской области.
В результате падения обломков вражеского БПЛА повреждена линия электропередач в Решетиловской громаде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.
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Что известно о последствиях
Воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще вечером 15 апреля – в 21:06, а взрывы прозвучали около 00:09.
Из-за падения обломков дрона в Решетиловской громаде без света остались два населенных пункта. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Обращений в экстренные службы относительно разрушений и пострадавших не поступало,
– отметил Когут.
Напомним, "Шахеды" также атаковали Одессу – в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, известно о 3 пострадавших.
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