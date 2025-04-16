Российский дрон повредил линии электропередач в Полтавской области

Ночью 16 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами". В частности, силы ПВО сбивали беспилотники в Полтавской области.

В результате падения обломков вражеского БПЛА повреждена линия электропередач в Решетиловской громаде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Что известно о последствиях

Воздушную тревогу в Полтавской области объявили еще вечером 15 апреля – в 21:06, а взрывы прозвучали около 00:09.

Из-за падения обломков дрона в Решетиловской громаде без света остались два населенных пункта. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Обращений в экстренные службы относительно разрушений и пострадавших не поступало,

– отметил Когут.

Напомним, "Шахеды" также атаковали Одессу – в городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, известно о 3 пострадавших.

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