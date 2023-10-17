Вражеский обстрел Славянска: под завалами общежития находятся люди

Ночью 17 октября российские захватчики коварно ударили по Славянску на Донетчине. Под завалами разрушенного здания находятся два человека.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Людей пытаются достать.

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Под завалами общежития в Славянске находятся люди

Как рассказали в ГСЧС, враг нанес удар по жилой застройке в городе Славянск. В результате обстрела разрушений получило 5-этажное здание общежития.

По предварительной информации, под завалами находятся два человека. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.



Последствия вражеских обстрелов / фото ГСЧС



Россия ударила по общежитию / фото ГСЧС

Что известно об ударе по Славянску

Мэр Славянска в Донецкой области утром сообщил, что ночью 17 октября было зафиксировано два взрыва.

Были зафиксированы два прилета в центр города на улице Свободы. Есть попадание в общежитие аграрного колледжа.

Предварительно известно, что жертв в результате вражеской атаки на Славянск – нет.

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