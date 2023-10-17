Вражеский обстрел Славянска: под завалами общежития находятся люди
17 октября 2023, 11:23Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Ночью 17 октября российские захватчики коварно ударили по Славянску на Донетчине. Под завалами разрушенного здания находятся два человека.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Людей пытаются достать.
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Под завалами общежития в Славянске находятся люди
Как рассказали в ГСЧС, враг нанес удар по жилой застройке в городе Славянск. В результате обстрела разрушений получило 5-этажное здание общежития.
По предварительной информации, под завалами находятся два человека. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.
Последствия вражеских обстрелов / фото ГСЧС
Россия ударила по общежитию / фото ГСЧС
Что известно об ударе по Славянску
- Мэр Славянска в Донецкой области утром сообщил, что ночью 17 октября было зафиксировано два взрыва.
- Были зафиксированы два прилета в центр города на улице Свободы. Есть попадание в общежитие аграрного колледжа.
- Предварительно известно, что жертв в результате вражеской атаки на Славянск – нет.
Враг цинично обстрелял Украину 17 октября
- Напомним, что ночью 17 октября враг применил 6 ударных БпЛА типа "Шахед" из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
- К счастью, все 7 целей были уничтожены противовоздушной обороной.
- Также зафиксировано применение врагом двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.
- Позже стало известно, что около 03:30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно типа Х-59.
- А по данным Натальи Гуменюк, над Черным морем уничтожили шесть "Шахедов", направленных с Крымского полуострова в направлении Одесчины. Обломки от сбитых дронов попали в рекреационную зону, повреждения также получили ангар для хранения имущества и несколько плавсредств.