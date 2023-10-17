Вражеский обстрел Славянска: под завалами общежития находятся люди

17 октября 2023, 11:23
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Источник:

ГСЧС Украины

Ночью 17 октября российские захватчики коварно ударили по Славянску на Донетчине. Под завалами разрушенного здания находятся два человека.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Людей пытаются достать.

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Под завалами общежития в Славянске находятся люди

Как рассказали в ГСЧС, враг нанес удар по жилой застройке в городе Славянск. В результате обстрела разрушений получило 5-этажное здание общежития.

По предварительной информации, под завалами находятся два человека. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы.


Последствия вражеских обстрелов / фото ГСЧС


Россия ударила по общежитию / фото ГСЧС

Что известно об ударе по Славянску

  • Мэр Славянска в Донецкой области утром сообщил, что ночью 17 октября было зафиксировано два взрыва.
  • Были зафиксированы два прилета в центр города на улице Свободы. Есть попадание в общежитие аграрного колледжа.
  • Предварительно известно, что жертв в результате вражеской атаки на Славянск – нет.

Враг цинично обстрелял Украину 17 октября

  • Напомним, что ночью 17 октября враг применил 6 ударных БпЛА типа "Шахед" из района мыса Чауда (Крым) и одну управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
  • К счастью, все 7 целей были уничтожены противовоздушной обороной.
  • Также зафиксировано применение врагом двух зенитных управляемых ракет С-300 на восточном направлении.
  • Позже стало известно, что около 03:30 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны была уничтожена ракета, предварительно типа Х-59.
  • А по данным Натальи Гуменюк, над Черным морем уничтожили шесть "Шахедов", направленных с Крымского полуострова в направлении Одесчины. Обломки от сбитых дронов попали в рекреационную зону, повреждения также получили ангар для хранения имущества и несколько плавсредств.

Автор: Софія Ропан