Вражеский террор "Шахедами": в Кривом Роге слышали взрывы

Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вечером 25 ноября оккупанты запустили новую волну дронов, часть из них – атакует Кривой Рог.

В городе слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Кривой Рог атаковали "Шахеды"

Воздушные силы в 20:50 предупреждали, что в западной части Днепропетровщины есть вражеские БПЛА. "Шахеды" летели в западном направлении.

Около 20:53 в Кривом Роге прогремели взрывы. Телеграм-канал "Свои. Кривой Рог" сообщал, что в городе раздавались взрывы, работали силы и средства ПВО.

Пока в сети не сообщали о последствиях атаки. Вероятно, они будут известны после отбоя воздушной тревоги.

К теме, оперативно об атаках "Шахедами", воздушной тревоге и последствиях российских ударов читайте в нашем телеграме.

Днем 24 ноября Россия также атаковала "Шахедами". Взрывы раздавались в разных областях Украины. Так, на Киевщине в результате российской атаки повреждено промышленное предприятие.

Известно, что на месте падения обломков сбитых БПЛА вспыхнул пожар. Спасатели оперативно потушили возгорание. Информация о пострадавших не поступала.