Вражеский удар по Запорожью: россияне атаковали состав логистического оператора

Очередной акт террора против гражданской инфраструктуры оставил масштабные разрушения. Враг атаковал состав логистического оператора в Запорожье.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров .

Что известно об ударе по Запорожью

Около 8 часов вечера Федоров сообщил о вражеском ударе по Запорожью. В частности, россияне атаковали состав логистического оператора.

Возник пожар, уничтожены автомобили, повреждено помещение,

– сообщил он.

Глава ОВА также обнародовал кадры вражеской атаки. Пожарные ликвидируют масштабное возгорание.

Атака на Запорожье / Фото ОВА

Последствия обстрела Запорожья: смотрите видео

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале .

Напомним, что днем россияне сбросили на Запорожье 3 авиабомба .

Всего известно об 11 пострадавших. Их с взрывными травмами доставили в медучреждения области. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей, трое детей – 3, 5 и 7 лет.

К сожалению, тоже погибла женщина.