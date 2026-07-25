Вражеский удар по Запорожью: россияне атаковали состав логистического оператора
Очередной акт террора против гражданской инфраструктуры оставил масштабные разрушения. Враг атаковал состав логистического оператора в Запорожье.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров .
Что известно об ударе по Запорожью
Около 8 часов вечера Федоров сообщил о вражеском ударе по Запорожью. В частности, россияне атаковали состав логистического оператора.
Возник пожар, уничтожены автомобили, повреждено помещение,
– сообщил он.
Глава ОВА также обнародовал кадры вражеской атаки. Пожарные ликвидируют масштабное возгорание.
Атака на Запорожье / Фото ОВА
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Напомним, что днем россияне сбросили на Запорожье 3 авиабомба .
Всего известно об 11 пострадавших. Их с взрывными травмами доставили в медучреждения области. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей, трое детей – 3, 5 и 7 лет.
К сожалению, тоже погибла женщина.