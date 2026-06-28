"Имеют право не воевать": в Бундестаге выступили против отмены защиты для украинских мужчин

Депутат от партии "Зеленых", председатель Комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер высказался по поводу планов Еврокомиссии прекратить предоставление временной защиты украинским мужчинам, подлежащим воинской службе. Немецкий политик считает это ошибкой.

Об этом сообщает немецкое издание ntv.

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Почему Хофрайтер выступает за то, чтобы украинские мужчины могли получить защиту в Германии?

Антон Хофрайтер считает ошибочными планы Европейской комиссии по отказу от автоматического предоставления временной защиты военнообязанным мужчинам из Украины.

Я отстаиваю право на отказ от военной службы,

– заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага.

Он подчеркнул, что "никого не следует принуждать брать в руки оружие, если это противоречит его совести".

Напомним, 26 июня Европейская комиссия представила на рассмотрение Совета ЕС предложение продлить срок действия Директивы о временной защите до 2028 года. Однако в продление документа будет внесено одно уточнение – она не будет предоставляться мужчинам призывного возраста.

В то же время еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер пояснил, что ограничения коснутся только вновь прибывших украинцев. Ничего не меняется для тех, кто уже находится в странах ЕС и получает временную защиту.

Кроме того, новые правила пока что – это лишь предложение Еврокомиссии. Следующий шаг – обсуждение и утверждение Советом ЕС.