Толпы нет: как происходит паспортизация на оккупированных территориях

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Из-за отказа оформить российский паспорт враг проводит рейды помещением.

Россия направляет раздачу "красной макулатуры" на внутреннего российского потребителя, показывая, как на временно оккупированной территории Украины "все круто". Такой информацией поделилась журналистка 24 Канала в Херсоне Евгения Вирлич.

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Как происходит паспортизация на временно оккупированной территории

В частности, оккупанты проводили такие действия, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи к так называемому "дню воссоединения", который состоялся 30 сентября в России.

По-моему, они снимают по несколько раз одних и тех же людей. Поскольку люди наотрез отказываются брать паспорта. Идут только те, кто вынужден, из-за нехватки средств на лекарства, еду и необходимое. Это единицы, толпы там нет,

– сказала журналистка из Херсона.

В целом паспортизация возможна только по двум причинам:

россияне под дулом автомата заставляют херсонцев брать российские паспорта;

оккупанты завозят для получение паспортов специальных людей.

Могут ли люди обойти паспортизацию

Оккупанты ходят по гражданским домам, заставляя людей голосовать, группами: по 4 – 8 солдат, которые до зубов вооружены. Бывают случаи, когда россияне только постучаться в дверь и уходят, если хозяева дома не открывают. Однако иногда захватчики выламывают двери и грабят дома, если не находят людей.

Люди до последнего стараются не открывать и не проявлять себя. Очень часто они просто исчезают из дома. Поскольку существуют средства, чтобы передать друг другу начавшийся рейд,

– заметила Евгения Вирлич.

Паспортизация на временно оккупированных территориях Украины: смотреть видео

По ее словам, в маленьких городах достаточно легко передавать информацию, что вот-вот начнется рейд российских военных. В конце концов за полтора года полномасштабной войны люди на временно оккупированных территориях научились совсем иначе слышать, видеть и чувствовать будущую угрозу.

Сказать людям, чтобы не открывали дверь – я бы не стала. Потому что очень много случаев, когда дверь не открывали, они их выбивали, видели людей и вели себя очень агрессивно. Если бы открыли, то, возможно, это было бы немного иначе,

– отметила Евгения Вирлич.

И также добавила, что пожелание для людей на временно оккупированных территориях только одно – сохранить свою жизнь.

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