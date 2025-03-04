Новая инициатива Франции: военный назвал самые большие угрозы временного перемирия

После саммита в Лондоне Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания и Франция предлагают частичное перемирие в Украине на месяц. Оно будет касаться воздушных, морских атак и атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Правда, Британия позже отмежевалась от этой идеи. В эфире 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко оценил риски такой инициативы.

Важно Великобритания и Франция готовят мирный план для Украины

Почему временное перемирие рискованная инициатива

Как отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ, у инициативы, которую предложил Макрон, есть обратная сторона, ведь Украина интенсифицировала атаки по вражеским военным объектам на территории России. В то же время по данным ГУР МО, оккупанты планируют в случае выполнения планов на первое полугодие запускать одновременно по 500 дронов.

Будет происходить обмен ударами, но мы уже имеем возможности. На российские атаки Украина будет отвечать и развивать свои возможности,

– сказал Мусиенко.

Сейчас трудно оценивать любые инициативы, ведь не было официальной реакции со стороны представителей украинской власти. Впрочем, очевидно, что есть риски, чтобы это перемирие не затянулось как уже способ урегулирования конфликта. Очень много рисков, а гарантий практически нет.

Читайте также Как Трамп хочет сделать больно Украине и станет ли теперь Европа "взрослым в комнате"

Без всяких гарантий безопасности того, что это перемирие можно поддерживать и что Россия через месяц не накопит силы и не начнет одномоментно запускать по 500 дронов – это довольно рискованная инициатива с военной точки зрения.

А что будет когда Россия нарушит договоренности как делала это в прошлые разы? Именно это Зеленский отмечал в общении с британскими журналистами, аргументируя, почему Украина не может просто так соглашаться на прекращение огня. Ведь это может привести даже не к заморозке конфликта, а к понижению интенсивности ведения боевых действий с перспективой их восстановления,

– отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Другой вопрос, когда присутствуют иностранные военные контингенты на территории Украины, которые, в частности, является одной из гарантий безопасности для нашего государства. Вряд ли Россия будет привлекать силу и применять свои средства против войск стран НАТО, которые могут быть расположены на территории Украины.

Какой лучший способ контроля

Макрон объясняет, что эта инициатива не распространяется на зону боевых действий. Он говорит что это, мол, будет очень трудно контролировать, поскольку протяженности фронта огромная. Впрочем, есть ли способ, как контролировать соблюдение режима прекращения воздушных, морских атак и атак по объектам инфраструктуры.

Фактически способов контроля нет. За исключением того, что получать соответствующие сообщения об обстрелах. Мы подходим к тому, что гарантии очень хрупкие, они отсутствуют и пока отсутствуют гарантии того что, это перемирие можно сохранить, то в целом эта инициатива будет сводиться только к надежде, что Путин сдержит слово,

– добавил Мусиенко.

Следующий вопрос – что будет, когда Россия нарушит этот режим. Лучшим здесь контролем будет, если страна-агрессор что-то нарушила, то Украина просто будет наносить ответные удары.

К слову, в Великобритании заявили, что на столе переговоров есть несколько предложений о прекращении огня в Украине.