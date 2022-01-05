Во время антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военных, – СМИ

В аэропорту Алматы проводят антитеррористическую операцию. Сообщают, что погибли двое военнослужащих Казахстана.

Казахстанские протестующие 5 января захватили аэропорт в Алматы. Однако во время операции его освободили.

Кстати В Алматы проводят антитеррористическую операцию, а аэропорт зачистили от протестующих

Что известно о захвате аэропорта

Митингующие захватили аэропорт в Алматы. Из здания эвакуировали людей. Впоследствии в городе началась спецоперация, аэропорт освободили. Переводят в штатный режим работы.

Отметили, что внутри аэропорта все разгромили, а в помещениях работает сигнализация.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане 3 января начались масштабные протесты. Люди выходили на улицы из-за подорожания газа, но затем выдвинули новые политические требования. Требуют обновления власти.

В результате столкновений пострадали ориентировочно 500 человек. Кроме того, убили протестующего. Также, по информации СМИ, погибли 8 правоохранителей.

На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации.

В России заявили, что США якобы причастны к протестам. Белый дом назвал такие обвинения нелепыми.

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