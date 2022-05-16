Время еще не пришло, – у Зеленского заявили, что Путин пока не готов к переговорам

Российские оккупанты до сих пор надеются одержать хоть какие-то победы в Украине. Поэтому президент страны-агрессора Владимир Путин пока не готов договариваться за прекращение войны.

В то же время Путин говорит некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не пришло. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, сообщает 24 канал.

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Путин пока не готов говорить с Зеленским

Жовква отметил, что Зеленский неоднократно говорил, что готов к прямым переговорам с президентом страны-агрессора.

Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой – призывом сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, он до сих пор не готов. Более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не пришло,

– добавил заместитель главы ОП.

Он подытожил, что Россия, вероятно, до сих пор надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить, по мнению оккупантов, свои позиции. Однако захватчикам не удастся этого сделать.

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Новости с фронта: последние события

Российские захватчики обстреляли позиции ВСУ кассетными боеприпасами. В Генеральном штабе рассказали, что это случилось на Авдеевском направлении, вблизи населенного пункта Сухая Балка.

Несмотря на потуги оккупантов что-то завоевать, храбрые украинские защитники уже перешли в контрнаступление на некоторых направлениях. В частности, бойцы ССО показали видео, как ликвидируют врагов в направлении Мариуполя и медленно освобождают от них наши земли.

На Изюмском направлении захватчики до сих пор пытаются усилить свои подразделения. Однако наши воины на севере Харьковской области уже начали оттеснять врагов к границе, поэтому рашисты хотят сохранить свои позиции и остановить продвижение ВСУ.

В то же время в Луганской области оккупанты продолжают наступление и тяжелые обстрелы. Под мощным вражеским огнем оказались Лисичанск и Северодонецк. Сейчас известно, что в результате вражеских обстрелов погибли по меньшей мере 10 человек.

Ранее глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что под контролем Украины остались лишь 10% области.

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