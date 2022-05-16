Водночас Путін говорить деяким світовим лідерам, що час для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським поки не настав. Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє 24 канал.

До теми Політичний кінець Путіна: експерти розповіли, чим обернеться наступ Росії на Молдову

Путін поки не готовий говорити із Зеленським

Жовква зауважив, що Зеленський неодноразово говорив, що готовий до прямих перемовин з президентом країни-агресорки.

Ми прекрасно знаємо, що декілька лідерів і держав зверталися до президента Путіна з таким проханням – закликом сісти за стіл переговорів. Але, на жаль, він досі не готовий. Ба більше, деяким лідерам він говорить, що час ще не настав,

– додав заступник голови ОП.

Він підсумував, що Росія, ймовірно, досі сподівається здобути хоч якісь перемоги на фронті, щоб посилити, на думку окупантів, свої позиції. Однак загарбникам не вдасться цього зробити.

Зауважте Прем'єрка Естонії закликала лідерів ЄС не телефонувати Путіну

Новини з фронту: останні події

Російські загарбники обстріляли позиції ЗСУ касетними боєприпасами. У Генеральному штабі розповіли, що це трапилося на Авдіївському напрямку, поблизу населеного пункту Суха Балка.

Попри потуги окупантів щось завоювати, хоробрі українські захисники вже перейшли у контрнаступ на деяких напрямках. Зокрема, бійці ССО показали відео, як ліквідовують ворогів в напрямку Маріуполя та поволі звільняють від них наші землі.

На Ізюмському напрямку загарбники досі намагаються посилити свої підрозділи. Проте наші воїни на півночі Харківщини вже почали відтісняти ворогів до кордону, тому рашисти хочуть зберегти свої позиції та зупинити просування ЗСУ.

Водночас на Луганщині окупанти продовжують наступ та важкі обстріли. Під потужним ворожим вогнем опинилися Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Наразі відомо, що внаслідок ворожих обстрілів загинули щонайменше 10 людей.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що під контролем України залишилися лише 10% області.

Буде цікаво – Путін та Лукашенко не задоволені самітом ОДКБ