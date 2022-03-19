Во время эвакуации в Буче не было никаких обстрелов

Из города Буча, что на Киевщине, 19 марта эвакуировали многих мирных жителей. В конце дня стало известно, что все прошло спокойно и обстрелов не было.

Следует заметить, что в город уже много дней попадают вражеские снаряды и ракеты. Поэтому жители вынуждены оттуда уезжать, чтобы спастись от гибели.

В этот день В Запорожье прибыли 5 автобусов с мариупольцами, которые смогли добраться до Бердянска.

Куда везли этих людей

Еще в 16 часов замглава Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что эвакуация проходит хорошо. В тот момент в Белогородку уже прибыли 7 автобусов.

В общей сложности в них было примерно 200 человек. Всем эвакуированным оказали первую помощь и накормили. После этого людей должны были направить в Киев.

Сколько жителей города смогли вывезти в целом – неизвестно. Отсутствие обстрелов при вывозе мирных жителей, к сожалению, является редким явлением в этой войне с Россией.

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