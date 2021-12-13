Во время отдыха в Египте при странных обстоятельствах умер украинец – отец Татьяны Черновол

Умер Николай Черновол, отец бывшей народной депутатки и журналистки Татьяны Черновол. Причина смерти пока неизвестна.

Мужчине было 66 лет. Трагедия произошла, когда он с женой отдыхал в Египте.

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В Египте умер отец Татьяны Черновол

Бывшая народная депутат и журналистка Татьяна Чорновол рассказала в фейсбуке подробности о смерти своего отца. По ее словам, обстоятельства смерти известны, но причины – нет.

Отдыхал с матерью. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то случилось. Выбросил маску и поплыл к берегу… На мелководье стал – и отключился,

– рассказала дочь умершего.

По дороге в больницу у мужчины остановилось сердце. Его реанимировали, анализы были нормальными. Казалось – все будет хорошо, но случилось иначе.

Что произошло? Может, это яд крылатки (распространенная ядовитая рыба Египта)? Уже не узнаем, да уже и не важно...

– написала Черновол.

И добавила, что отец "никогда не болел, никогда у него ничего не болело". Хоронить Николая Чорновила будут 14 декабря на кладбище села Гора.

: муж Тетяны Чорновол Николай Березовой погиб в бою от вражеской пули 10 августа 2014 года на Донбассе.

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Текст сообщения Татьяны Черновол в фейсбуке:

Мой папа Николай Черновол погиб в Египте. Мы так и не знаем, что произошло. Отдыхал с матерью. Плавали в море, смотрели рыбок. Вдруг что-то случилось. Выкинув маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. Мама помогла... На мелководье встал – и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили остановившееся по дороге сердце. Анализы – были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем ​​становилось лучше. Думали – чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Но вдруг состояние ухудшилось… Мама была рядом, а я в это время была на телефонной связи: как раз просила его проснуться, встретить завтра улыбкой свою дочь, потому что садилась на самолет… Говорила ему, что люблю… "Говори, говори", – шептала мама, – "Сатурация легких пошла вверх". Я обрадовалась... И тут все остановилось… Мне объяснили, что после клинической смерти не все просыпаются, мозг не хочет включаться… Египетские врачи боролись за его жизнь, но так нам и не объяснили, что произошло. Страхова сначала вообще нагло лгала (даже не хочу об этом), потом выдали мне результаты многих анализов и исследований. Наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца, вплоть до его остановки, но ничего не нашли… Что произошло? Может это яд крылатки (распространенная ядовитая рыба Египта)? Уже не узнаем и уже и не важно... Хоронить будем во вторник, 14 декабря, на кладбище села Гора, где я живу, в 13 часов.